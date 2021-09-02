برعاية الرئيس.. نتائج اليوم الثاني لمونديال دراجات المضمار للناشئين

انتهت منافسات الفترة الأولى لليوم الثاني من بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري، بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأهل لاعبات روسيا في الاسبرنت

واسفرت النتائج عن التالي:

- في منافسات الاسبرنت ناشئات تأهلت اللاعبات الروسية الينا ليسنكو، والأوكرانية آلا بيليتسكا، والكازاخستانية يوليا جلوبكوفا، والأمريكية مايا ديي، والايطالية اليسيا باساليني، والبولندية نتاليا ويزيك، والألمانية لارا صوفي جيجير، والتشيكية انا جابورنيكوفا للدور ربع النهائي.

تأهل شهد محمد لاعبة مصر لدور الـ16

وشارك في هذا السباق، لاعبتي مصر مريم حبيب وشهد محمد، واستطاعت شهد التأهل إلى دور الـ16 في أولى مشاركاتها الدولية، قبل أن تخسر من الأمريكية مايا ديي، فيما ودعت مريم المسابقة من دور الـ32، بعد خسارتها من الايطالية اليسيا باساليني، وسيقام ربع نهائي منافسات الاسبرنت سيدات، في الفترة المسائية اليوم.

وفي منافسات الكيرين ناشئين، تأهل اللاعبين الايطالي دانيللي نابوليتانو، والروسي دافيد شكيلاشفيلي، والتشيكي جاكوب ملاسيك، والايطالي ماتيا بريدومو، والروسي نيكيتا كلاشنيك، والماليزي ناظيمي اكمل جوسينا إلى نصف النهائي مباشرة، بعد احتلالهم المراكز الأولى في التصفيات، وانضم إليهم 6 لاعبين آخرين من دور التأهيل.

وشارك في هذه المنافسة لاعبي منتخبنا الوطني يوسف السيد وخالد علام، ولم ينجح الثنائي في التأهل لنصف النهائي بعد خوض التصفية ودور التأهيل، عدم تمكنهم من تصدر أيا من مجموعاتهم في الدورين، وتقام منافسات نصف النهائي ونهائي الكيرين ناشئين في الفترة المسائية اليوم.

تأهل 24 لاعبا في تصفيات الاسكراتش

وفي تصفيات الاسكراتش ناشئين، التي تكون 7.5 كم فيما يكون النهائي 10 كم، تأهل 24 لاعب «١٢ لاعب من كل تصفية من الاثنين»، وضمت قائمة المتأهلين للنهائي الذي سيقام في الفترة المسائية اليوم، المصري عبد الله عفيفي، والمغربي نجيب سنبولي متصدر التصفية الثانية، والجزائري ايوبي شيركي.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى الثامنة والنصف مساء.