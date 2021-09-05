الأهرمات تستقبل وفدا من حكام ولاعبي بطولة دراجات المضمار

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الأحد، وفدا من الحكام واللاعبين من دول روسيا وهولندا وفرنسا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في استقبال الوفد، واصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما. وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع، وتمثال أبو الهول.

زيارات مجانية للمشاركين في البطولات العالمية على الأراضي المصرية

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث ووالفعاليات المهمة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة.

ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي أُقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي، حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية يزور الأهرامات

وفي مناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية خلال شهر فبراير الماضي، استضافت منطقة الأهرامات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحرمه، وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم.