منتخب مصر يشارك في البطولة العربية للدراجات وينافس على 3 ميداليات

تتواصل منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، اليوم الإثنين، والتي تشهد مشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، والمقامة في القاهرة برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

منتخب مصر يضم 4 لاعبين في سباق فرق ضد الساعة لفئة الكبار

وتنطلق منافسات اليوم الثاني لـ البطولة العربية للدراجات والتي تبدأ بسباق فرق ضد الساعة لفئة الكبار، والذي يشارك فيه منتخب مصر بفريق يضم 4 لاعبين وهم «يوسف أحمد ذكي، وأحمد خالد أحمد، وعاصم الحسين خليل، وحسن محمد عمرو»، ويسعى منتخبنا لمنافسة على المراكز الأولى للسباق الذي يشارك فيه 6 منتخبات أخرى وهي «قطر، والمغرب والسعودية، والإمارات، والكويت، والجزائر».

6 دول عربية تشارك في بطولة اليوم

كما يتطلع منتخب مصر لمنافسة على ميدالية أخرى في سباق فرق ضد الساعة ناشئين والذي يشارك فيه بفريق يضم 4 لاعبين وهم «سيد أحمد حسين، ومحمد إبراهيم عثمان، وعمر السعيد عبد الفتاح، ونادر علي رجب»، كما يشارك في سباق اليوم الثانية للبطولة العربية لدراجات الطريق، 6 منتخبات أخرى هي «المغرب، والكويت، والأردن، والسعودية، والجزائر، والإمارات».

ويشارك منتخب مصر للدراجات في سباق فردي ضد الساعة لمتحدي الإعاقة، ويمثل الفراعنة في هذا السباق 6 لاعبين وهم «أحمد محمد عبد الحميد، وكريم محمود عبد التواب، وعبد الجواد فكري عبد الجواد، وعبد الرحمن صلاح عبد الرحمن، وعلي إبراهيم سعد، ومحمد أحمد شعبان»، وينافس السداسية المصري مع 5 لاعبين من دول «الإمارات، والمغرب، والجزائر» لحصد ميداليات السباق.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسؤولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.