أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-5-2022 في مصر

أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة تعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون والقراء عبر محركات البحث المختلفة، إذ أنها تعد البديل الأمثل للحوم الحمراء ذات الأسعار المرتفعة، ومن الضروري تواجدها على المائدة المصرية بشكل دائم كمصدر للبروتين.

ورصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة في الأسواق التجارية والمحال المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو، وفق جولة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 11 مايو الجاري في المحال التجارية والأسواق الكبرى كالتالي:

- ووصل قيمة سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام اليوم الأربعاء نحو 77 جنيهًا.

- كما سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الأربعاء نحو 75 جنيهًا.

- فيما جاء سعر الكيلو من الأوراك ليتراوح اليوم الأربعاء بين 48 و52 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو الفيليه اليوم الأربعاء ليتراوح بين 90 و100 جنيها.

- وسجل سعر كيلو الدجاج اليوم الأربعاء ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الدبابيس اليوم الأربعاء ليتراوح بين 82 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلوجرام من الشيش طاووق وصل اليوم الأربعاء لقيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الأربعاء بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

وبشأن سعر الكيلو من القوانص اليوم فسجل نحو 67 جنيهًا، بينما سجلت قيمة سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر اليوم الأربعاء 11-5-2022 كالتالي:

- وصل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الأربعاء لقيمة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- فيما جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء لقيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء بين 2.75 و3.25 جنيه.