خطوات التظلم على مخالفات المرور في 3 دقائق.. من المنزل وأون لاين

قطعت أجهزة الدولة شوطا كبيرا فى ميكنة كافة خدماتها المقدمة للمواطنين، ومن تلك الخدمات إتاحة التظلم إلكترونيا «أون لاين» من مخالفات المرور، عقب توفير وزارة الداخلية والنيابة العامة طرق الكترونية للتعرف على المخالفات، ومن ثم أصبح صاحب المركبة على إطلاع دائم بمخالفاته سواء برسائل نصية أو عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

حددت الأجهزة المختصة الخطوات اللازمة للاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال التسجيل في بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب باسم مستخدم ورقم سري، وبعد إنشاء الحساب يمكنه التعامل مع الخدمات الحكومية ومنها المرور، حيث يجب على طالب الخدمة اتخاذ عدد من الخطوات التى لا تستغرق 3 دقائق وهي: «الضغط على أيقونة المرور، واختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية، وبعدها يتم إدخال رقم لوحة المرور سواء كانت اللوحات الحديثة أو القديمة ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات وسوف تظهر أمامه جميع مخالفات السيارة، أو ظهور كلمة لا يوجد مخالفات، كما يمكنه طباعة شهادة إبراء الذمة، وفي حالة وجود مخالفات يقوم المواطن بالضغط على زر تظلم.

بيانات التظلم

ويظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق ثم تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، يقوم المواطن بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب وعقب ذلك تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

دفع المخالفات

وأتاحت الأجهزة المعنية إمكانية دفع مخالفات السيارات عن طريق الدفع الإلكتروني، لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي، من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات واختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام، وتدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، والتعرف على قيمة مخالفات المرور، ثم الضغط على كلمة تفاصيل المخالفات و كتابة الرقم القومي وإرسال طلب بذلك وبعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد.