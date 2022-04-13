خطوات تخفيض غرامات مخالفات المرور إلى النصف.. وطريقة التظلم

كشف قانون المرور الجديد، عن الحالة التي يسمح لها بخفض قيمة الحد الأدنى للمخالفات المرورية وسداد النصف فقط، وذلك في حالة إذا قام الشخص بدفع الغرامة خلال ثلاثة أيام من تلقى الرسالة عبر هاتفه المحمول.

وفي حالة الدفع ثاني وثالث يوم يجرى تخفيض نصف الغرامات، وذلك بعد أن تمت الموافقة قبل مجلس الوزراء على مشروع تعديل عدد من أحكام ومواد قانون المرور في مصر الصادر برقم (66) عام 1973، بعد مناقشة مجلس النواب المصري التعديلات المرورية الجديدة والتي تنحصر في إضافة قيمة رسوم وضرائب سنوية، وكذلك غرامات وعقوبات على المخالفات المرورية.

طريقة تخفيض غرامات المرور إلى النصف

ووفقا لما جاء بتعديلات قانون المرور الجديد، لأصحاب المركبات الحق في سداد نصف قيمة غرامة المخالفات المرورية التي تصل على الهاتف المحمول، المسجل لدى إدارة المرور، في غضون ثلاثة أيام من استقبال الرسالة، حتى يتمكن الشخص المطبق عليه الغرامة من الاستفادة من دفع نصف قيمة الحد الأدنى للغرامة المستحقة، وذلك بذهاب صاحب المخالفة إلى مكتب المرور التابع له والتسديد، أما في حالة توجه صاحب السيارة للمرور بعد مرور الثلاثة أيام المقررة، سيسدد كامل الحد الأدني من قيمة الغرامة.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

يتمكن قائدي المركبات من التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لـ نيابات المرور، إذ يحق لقائدي المركبات التظلم أمام نيابة المرور، في حالة عدم ارتكاب المخالفة، من خلال الظغط على أيقونة التظلمات، تحديد نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة، تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة، تحديد مخالفة التظلم وسببه، ثم الضغط على أيقونة «تظلم»، على أن تقوم النيابة بالفصل في النزاع.

قيم المخالفات في قانون المرور الجديد

وحدد قانون المرور الجديد، قيم المخالفات:

ـ تفرض غرامة يتراوح قدرها ما بين 300 إلى 500 جنيه، في حالة التعدي على رجال المرور.

ـ فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه، في حالة عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

ـ تفرض غرامة قدرها 5000 جنيه، في حالة السير عكس الاتجاه.

ـ فرض غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 1500جنيه، في حالة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

ـ فرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 1500 جنيه، في حالة السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة، تؤثر على البيئة.

- غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، في حالة عدم اتباع تعليمات رجل المرور.

ـ غرامة تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، في حالة ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور.