بوابة الحكومة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور.. الخطوات كاملة

بوابة الحكومة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بصفة مستمرة، حيث يبحث أصحاب السيارات، عن بوابة الحكومة المصرية، كي يستطيعوا زيارة الموقع الخاص بها، ومن ثم الاستعلام عن مخالفات المرور، إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المرور، والوقوف فى الطوابير لفترات طويلة.

بوابة الحكومة المصرية

وتتيح بوابة الحكومة المصرية، كل الخدمات المتعلقة بالوزارات والمصالح الحكومية بالدولة، ليتمكن المواطنون من الدخول إلى البوابة، وإجراء الخدمة المطلوبة دون الخروج من المنزل.

وضمن خدمات بوابة الحكومة المصرية، أتاح موقع النيابة العامة المصرية بالبوابة، الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة المخالفات المرورية، بشكل إلكتروني.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الخطوات الكاملة، للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من بوابة الحكومة المصرية

أولا: تبدأ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، بالدخول على بوابة الحكومة المصرية، من خلال هذا الرابط.

ثانيا: تظهر أمامك نافذة تضم الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: قم باختيار خيار «المزيد».

رابعا: قم باختيار خدمات مخالفات المرور ورخص المركبات.

خامسا: اضغط على أيقونة «الاستعلام».

سادسا: قم باختيار خيار «مخالفات رخص القيادة».

سابعا: قم بكتابة رقم الرخصة، نوع الترخيص، وحدة الترخيص، والمحافظة التابع لها.

ثامنا: بعد تسجيل تلك البيانات المطلوبة، اضغط على «إجمالي المخالفات»، ومن ثم تظهر لك قيمة مخالفات المرور.

جدير بالذكر، أن خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال بوابة الحكومة المصرية، متاحة فقط للرخص المطورة، أي التي تحتوي على الرقم القومي.