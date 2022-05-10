طبيب: فحص قاع العين بالصبغة ضروري وينقذ المريض من فقدان البصر

قال الدكتور شريف كراوية، رئيس معهد بحوث العيون السابق، إن تصوير قاع العين بالصبغة أمر ضروري لا بد من إجرائه، وفي كثير من الأحيان تنقذ المريض من الإصابة بالعين، لافتا إلى أن الطبيب يتوقع المشاكل التي من الممكن أن تحدث للمريض وقت الفحص وكيفية مواجهتها، «نحقن 5 مل من الصبغة في الوريد، وقد يشعر المريض بدوخة سريعة أو ترجيع، وهو عرض لا يتعدى 20 ثانية، ونجد حالة بين كل 200 ألف حالة تتأثر بصدمة نتيجة حساسية من الصبغة، ويشعر وقتها المريض بصعوبة في التنفس ويفقد الوعي وينخفض الضغط».

سؤال المريض عن موقفه من الحساسية

وأوضح «كراوية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب سؤال المريض بشكل مباشر ومتكرر إن كان يعاني من حساسية لأي نوع من أنواع الأدوية، وهل أجرى أشعة بالصبغة قبل ذلك وتعرض لمشكلة أم لا، مشيرا إلى أنه في حال عدم السؤال يمكن أن يتعرض المريض لأزمات صحية طارئة، ويفضل إجراء تجربة من خلال حقن 1 مل من الصبغة في الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية لدى المريض.

طريقة إنقاذ مريض حساسية الصبغة

وأشار «كراوية» إلى أن عدد المرضى الذين يعانون من الحساسية ضد صبغة الأشعة تكاد تكون نادرة، وفي حال وقوع الكارثة وتضرر المريض يتوجب على طبيب الأشعة استدعاء طبيب الإنعاش العاجل بشكل فوري، وتركيب أكسيجن للمريض ومحلول جلوكوز تركيز 5% لتحقيق نوع من أنواع المساندة والدعم لضغط الدم والقلب والأوعية الدموية، وكذلك الجهاز التنفسي من خلال الدعم بأكسجين لحين وصول طبيب الإنعاش.