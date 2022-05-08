شقيقة بسنت شوقي مهنئة أختها: «بحبك يا صاحبة أجمل وأحن عيون في العالم»

وجهت الفنانة الشابة داليا شوقي رسالة لشقيقتها بسنت شوقي، فنشرت عدة صور على «الإنستجرام» لـ بسنت ومحمد فراج وكتبت لها رسالة قالت بها: «إلى أغلى بسنت، لقد كنتِ دائمًا جميلة في أعيننا وفي حياتنا، وفي أيامك الخاصة في نهاية الأسبوع الماضي، تألقت أفروديت بداخلك أكثر من أي وقت مضى كنت الصورة الحرفية للجمال المطلق يا حبنا الكبير».

رسالة داليا شوقي لشقيقتها

وأكملت داليا رسالتها لشقيقتها كاتبة: «قلبي فرحان لك يا حبيبة قلبي ولسه مش قادرة أستوعب.. بحبك أوي يا بسنت. يا صاحبة أجمل وأحن عيون في العالم، وأحلى ضحكة في الوجود، وزي ما مامي دايماً بتقول ياللي قلبك من ذهب».

وختمت حديثها قائلة: «خلي بالكوا من بعض حبايبي، يا رب يحفظكم ويسعد قلوبكم دايماً وأبداً، مبروك يا حبايب قلبي، ألف مليون مبروك يا رب».

وعلق لـ داليا عدد كبير من الفنانين يهنئونها ومن بينهم جميلة عوض وإيمان العاصي وهدى المفتي وإلهام وجدي وغيرهم.

وعود محمد فراج وبسنت شوقي

وكان حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج تعرض لهجوم كبير على السوشيال ميديا بسبب «تقاليع» عهود الزواج والتي شهد عليها الملحن إيهاب عبد الواحد، حيث قام فراج بتقديم عدة وعود لبسنت شوقي منها أنه سيظل يحبها إلى الأبد ويشكرها على مسانتده طوال الفترة الماضية وأنه لولا مساندته كان سيوجد العديد من الصعاب على الثنائي، ووعدته أيضا بسنت شوقي أن يبقى حبيبها وأن تبقى دائما بجواره، وحضر الفرح العديد من أصدقائهم من الوسط الفني من بينهم محمد جمعة، إيمي سالم، رشا مهدي وغيرهم.