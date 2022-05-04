دويتو من أول دقيقة في عيون الجمهور.. إشادات وغزل ودموع

نال الدويتو الغنائي «من أول دقيقة» للمطربة إليسا وسعد لمجرد، إشادات عديدة من الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحه على اليوتيوب.

الجمهور يشيد بدويتو من أول دقيقة

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

«نزلتي دموعنا من كمية الإحساس دايما صوتك غير الكل، وإحساسك ما في منه أبدا».

وجاء تعليق آخر: «كتير حبيت ‏مهضومين سوا ‏تعابير بسيطة وانسجام عفوي من دون أي تكلف، ‏كلمات وألحان قريبين للقلب و⁧‫إليسا‬⁩ دايما كده».

وأضاف آخر: «أغنية تنقلنا إلى عالم آخر يفيض بحب وحنان وتألق.. ‏شيء نحتاجه كثيرا حاليا لراحتنا واستقرارنا النفسي ‏يقشعر بدننا مع عبارة ارسمني في ليلك نجمة.. ‏ودائمًا الرائع رامي جمال ‬ يثبت لنا أن الرومانسية تكتمل بأنغامه، وتحية خاصة له من هنا.. ‏مبروك ⁧‫من أول دقيقة‬⁩ لكل عشاق الإحساس والرومانسية».

وقال آخر: «لو أقدر أقولك كل ما قيل عن الحب والغزل عن جمال صوتك وإحساسك عن جمال ذوقك باختيار أحلى الكلمات والألحان عن جمال طلتك وحضورك عن كل شيء، شو حلوة الأغنية وشو حلو الدويتو مع سعد لمجرد تحية للكل لأمير طعيمة ورامي جمال وأحمد إبراهيم وللمخرج، تحية حب إلك حبيبة قلبي وكل سنيني».

معلومات عن دويتو من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة، كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وتتسم بالطابع الرومانسي وتقول كلماتها: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».