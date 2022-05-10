شقيق مارينا صلاح باكيا: «ماما أغمى عليها ولازم نوديها المستشفى حالا»

قال مينا صلاح شقيق السيدة مارينا صلاح، التي توفيت إثر مضاعفات طبية تعرضت لها جراء إجراء أشعة صبغة على عينيها، إن شقيقته قضت 5 ساعات تقريبا في مستشفى العيون، إذ توجهت للمستشفى الساعة الواحدة، وطلب منها الطبيب إشاعة، وطلب زوجها من مدير التمريض أن يدخل معها أثناء حصولها على الحقنة، كما رفضت طبيبة أخرى أيضا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

مينا صلاح يكشف تفاصيل وفاة شقيقته مارينا صلاح

وأضاف مينا صلاح، أن الدكتورة دينا قالت له «مش هينفع تخش، ولما دخلت تاخد الحقنة، بعدها بـ10 دقائق لقى طبيب اسمه كامل رئيس التمريض بيجري، وبعدها وشها كان منفوخ ونادت على زوجها وقالت إلحقني يا رامز أنا بموت ووقعت من طولها على الأرض، وجوزها قعد يجري في المستشفى»، مضيفا باكيًا: «توفيت في وقتها وتوقفت عضلة القلب، أنا شفت أختي توأمي جثة».

شقيق مارينا صلاح: «كله كان عاوز يشيل إيده من الموضوع»

وواصل: «جسمها كان أبيض زي التلج وإيديها نازلة من على الترول، أنا شفت أختي شبه ميتة، وطلعوا بيها على الرعاية، ورفضوا أخش معاها، ومحدش قالنا أي حاجة، كله كان عاوز يشيل إيده من الموضوع عشان كانت ميتة، ولما دخلت شفتها في الرعاية كانت ميتة، وكانوا بيقولوا لي شوف الجهاز، فقلت لهم دي ميتة»، فيما أنهى مينا، المداخلة على الهواء باكيا، قائلا: «أبوس إيديكم سيبوني، ماما أغمى عليها ولازم نوديها المستشفى حالا».