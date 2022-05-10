ذهبت لعلاج عينها فعادت جثة هامدة.. القصة الكاملة لوفاة مارينا صلاح

في ريعان شبابها وعمر الأحلام وتحقيق الطموحات، فارقت الحياة، تركت ابنها «آدم» بعمر عام واحد فقط ليكبر فاقدًا لحنان أمه التي غابت عن الدنيا بعد خطأ طبي أودى بحياتها، لتصبح مارينا صلاح سركيس حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد أن ذهبت لعلاج عينها وقرر الأطباء في أحد مستشفيات العيون الشهيرة إجراء أشعة صبغة لها، فأحدثت تدهورا مفاجئًا في صحتها، وأودت بحياتها بعد دقائق، لتصبح وفاة مارنيا صلاح فصل جديد في مسلسل الإهمال الطبي.

القصة الكاملة لـ وفاة مارينا صلاح

بداية القصة تعود، حينما أرادت مارينا صلاح علاج التهاب في عينها، فذهبت مع زوجها رامز دوس إلى مستشفى خاص للعيون، ولكن الزوج تفاجئ بعد دقائق بخروج مارينا صلاح وهي منهارة وتلجأ له وتقول: «الحقني أنا بموت»، وذلك بسبب عدم عمل اختبار حساسية لها قبل أشعة الصبغة وفقًا لحديث الأهل والأقارب لـ«الوطن».

«مارينا» ظلت على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب، ثم ذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك لأن مستشفى العيون الشهير لم يكن به عناية مركزة جاهزة للتعامل مع حالتها، وطالب الأهالي بالدعاء لـ«مارينا» أن تعود من مرضها سالمة لتربي ولدها «آدم»، لكن فات الأوان وأمر الله نفذ، وصعدت روح «مارينا» إلى بارئها، لتفارق الحياة تاركة حزنا وألما كبيرا في قلوب ذويها.

محامي مارينا صلاح يكشف تفاصيل خطأ طبي أنهى حياتها

داخل المستشفى ولحظة النهاية، كان فريد جلال، محامي الراحلة مارينا صلاح، متواجدًا هناك بحكم صلة القرابة التي تجمعه بها، والذي قال إن المستشفى تعنت في خروج مارينا بالبداية بعد أن أدركت الكارثة التي حدثت، ولكن تمكن الأهالي من نقلها إلى مستشفى آخر ملاصق له، ولكن مارينا صلاح كانت تعرضت لمضاعفات صباح أمس ولم يتم إسعافها على حد قوله.

أسرة مارينا صلاح تتقدم ببلاغ ضد المستشفى

وأكد المحامي أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة ضد المستشفى، وتم التواصل مع كل الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وتم إبلاغهم بتشكيل لجنة من قطاع العلاج الحر والذهاب للمستشفى للوقوف على صحة ما تم تقديمه في الدعوى ضد المستشفى.

زوج مارينا صلاح يكشف تفاصيل 10 دقائق من الرعب

رامز دوس زوج مارينا صلاح تحدث خلال لقاء مع «تلفزيون الوطن»، قائلًا إن زوجته كانت مصابة بالتهاب قزحي وتحتاج لأشعة: «مارينا دخلت تعمل أشعة بالصبغة خرجت بعد 10 دقائق، قالتلي أنا بموت إلحقني، والدكتورة معملتش اختبار للحقنة، والدكتورة قالتلي أنتي مش هتعرفني شغلي دي مجرد حساسية، طلعت أجري على دكتور الباطنة نزل يبص عليها بعد ما أزرقت».

وبصوت مختنق أضاف: «أنا عاوز الكاميرات بتاعت المستشفى علشان الكاميرات دي هي اللي هتطلع صحة كلامي، لأن لو فيه نقص أو زيادة للكلام اللي بقوله أنا هتحاسب على الكلام دة كله، راحت مارينا مني في غمضة عين ومش هسيب حقها، كنا قاعدين قدام المستشفى وكل شوية كانوا يقولوا لنا الدنيا هتتحسن لحد ما الدكتور بعت لنا، أخوها قابله وقالولنا الدنيا خلصت، روحنا المستشفى بعدها نجيب منهم التقرير بس رفضوا يعملوه وعملنا بلاغ نجدة والناس اتحركت بسرعة سواء المأمور والظباط وعملنا بلاغ ومحضر والموضوع في النيابة دلوقتي وبتمنى الكاميرات ميتلعبش فيها هي دي السند القانوني الكبير معايا».

كيف تحرك البرلمان في واقعة مارينا صلاح؟

نواب البرلمان تفاعلوا مع قضية مارينا صلاح، وتقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، لا سيما مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وآخرها حالة «مارينا صلاح»، إعمالا لنص المادة 134 والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومن جانبها، النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة طبية لـ التحقيق في واقعة الوفاة للوقوف على أسبابها، لا سيما أن هذه الواقعة يشوبها الكثير من الغموض، وتحتاج بيانا للوقائع والتقارير التي تكشف خطوات إجراء الأشعة وأسبابها الطبية، وما ضرورتها من الناحية الطبية كالصبغة على العين، «آن الأوان وبشكل عاجل وسريع لمناقشة قانون المسئولية الطبية، المقدم منها، كي يتم تلافي مثل هذه الوقائع ووضع حدود لحقوق المريض وحقوق الطبيب، ومحاسبة من يقصر وبالقانون».

كما تحرك حزب النور بعد واقعة وفاة مارينا صلاح، وتقدم النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لتوضيح أسباب وفاة المواطنة.

الصحة تعلق على وفاة مارينا صلاح: القرار خلال 24 ساعة

بدورها علقت وزارة الصحة والسكان على وفاة مارينا صلاح، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تشكيل لجنة ممثلة من قطاع العلاج الحر مكونة من 6 أطباء، ومن المقرر الذهاب إلى مستشفى العيون لمعرفة حقيقة الادعاءات التي صرحت بها أسرة مارينا صلاح.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من خلال اللجنة سيتم معرفة صحة الادعاءات، وأين الخطأ الذي تم التصريح به ومعرفة ما إذا كان المستشفى مجهزا لإجراء أشعة الصبغة للعيون من عدمه، مشيرا إلى أن الأسرة صرحت بعدم وجود غرفة مركزة داخل المستشفى وسيتم رؤية هذا الأمر أيضا، وحتى الآن لم نصدر أي حكم على المستشفى بدون رؤية قرارات اللجنة المشكلة من قطاع العلاج الحر.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللجنة ستصدر قرارها خلال 24 ساعة، وفور التأكد من وجود خطأ بالمستشفى سيتم محاسبة المقصر على الفور، مطمئنا المواطنين بشأن حرص الوزارة والعاملين بها على صحة وسلامة المواطنين وعدم قبول أي تقصير في تقديم رعاية صحية آمنة وسليمة لهم، «سننتظر قرار اللجنة ومن ثم إعلان القرارات الخاصة بالمستشفى حال ثبوت صحة الادعاءات».