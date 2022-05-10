«تشريعية النواب»: نبحث الدعوة لحوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية

أكد النائب علي بدر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تبحث خلال اجتماعها القادم توجيه الدعوة لكل من الحكومة ممثلة في وزارة العدل والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني؛ لإعداد حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والمقدم من الحكومة، وذلك على خلفية التوجيهات الرئاسية بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية لخدمة الأسرة المصرية.

اعتراض الأزهر على قانون الأحوال الشخصية

وقال النائب علي بدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة في دور الانعقاد الأول سكت الحديث عنه بسبب بعض الاعتراضات من قبل الأزهر الشريف؛ الأمر الذي يستدعي الآن المراجعة الشاملة لمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتناسب مع الشرع، ويعالج العديد من الأزمات التي تواجهها الأسرة المصرية.

وأوضح أن الحوار المجتمعي الشامل هو طوق النجاة للخروج من الإشكاليات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي.

الرئيس يوجه بصياغة قانون متزن للأحوال الشخصية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته التليفونية عبر إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم، وجه بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.