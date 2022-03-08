لا مساس براتب الزوجة..أبرز ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية

منح مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية، عددا من المكاسب الجديدة للمرأة بالمملكة، كان أبرزها ما نص عليه المشروع بأن المهر حق للمخطوبة ولا مساس براتب الزوجة، وكذلك منع توثيق عقد الزواج حال عدم وصول الزوجين إلى سن 18عامًا، بحسب مصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية، وهو الأمر الذي رآه البعض انتصارًا جديدًا للمرأة السعودية.

أبرز ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية

وكشفت الصحيفة السعودية، نقلاً عن مصادر مسؤولة، أنّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية، نظم عددا من الأمور وقام بتوضيحها بشكل تفصيلي منها عدم المساس براتب الزوجة، ومنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج بالإرادة المنفردة في حالات محددة وصلت إلى 10 حالات، وعدم المساومة على حضانة الأطفال، وعدم قبول دعاوى نفي النسب بعد ثبوته.

لا مساس براتب الزوجة

وأكدت الصحيفة أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية، نص على عدم المساس براتب الزوجة حيث نص النظام على: «لا مساس براتب الزوجة، وتعد النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، ولا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين، ويجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة».

المهر حق المخطوبة

وحول حق المخطوبة في المهر، أوضحت الصحيفة السعودية، أن ّمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، أكد أن المهر حق للمخطوبة، وجاء في نص النظام: «جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر في فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه مهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فله الرجوع بالهدية».

شروط توثيق عقد الزواج

وتطرق مشروع نظام الأحوال الشخصية بالسعودية إلى وضع ضوابط خاصة بتوثيق عقد الزواج، وهي أن يكون السن 18 عاماً، وللمحكمة وحدها الحق في الإذن بالزواج لمن هم دون الـ18 عامًا ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في الزواج.