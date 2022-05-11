متى بشاي: ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية وليس «جشع تجار»

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المنتجات جاءت نتيجة ارتفاع التضخم العالمي بجانب قلة المعروض في السوق، لافتا إلى أن الخضروات ارتفعت بنسبة 66% والدواجن والألبان بنسبة 22%، مؤكدا أن هذا ليس له علاقة بجشع التجار ولكن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستوردين رفعوا الأسعار لخوفهم من عدم إمكانية الاستيراد مرة أخرى.

أزمة لدى المستوردين منذ 3 أشهر

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء أمس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه سيعمل على تقديم حلول للأزمة الحالية مع أخذ الدولة بالنصائح من أجل حل أزمة ارتفاع الأسعار، متابعا: «المستوردين بقالهم 3 أشهر واقفين محلهم سر، وحركة الرئيس النهارده باستثناء المادة الخام من إجراءات الجمارك الجديدة هتسهل الأمور، بس في شغل كتير في الجمارك مش عارفين نخرجه».

رئيس «الدواجن» يطالب بتعاون الدولة مع الغرف التجارية

فيما قال الدكتور عبد العزيز عبد السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن الدولة يجب أن ترجع للغرف من أجل العمل على حل أزمة المستوردين لكي يكون الحل في أسرع وقت ولا يحدث تراكم يؤثر أكثر على السوق، لافتا إلى أن مصر بدأت في تنفيذ الزراعة التعاقدية من أجل حل أزمة المحاصيل الزراعية، مطالبا بزيادة المساحات المزرعة من أجل تسهيل الحصول على المحاصيل الزراعية.