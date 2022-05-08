الغرف التجارية تكشف عن 4 حلول جذرية لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطن

كشفت الغرف التجارية وفق تقاريرها الاقتصادية الشهرية، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن 4 حلول جذرية للسيطرة على أي ارتفاع في الأسعار بالسلع والمنتجات في السوق المحلية.

وقال إن هذه الحلول تتمثل في:

أولا: القيام بإنشاء أسواق حضارية للجملة والتجزئة؛ للحد من من نزيف الفاقد، وتحرير السوق من الاستحواذات الكبيرة التي يفرضها كبار التجار.

وثانيا: تأكيد أهمية منظومة الجمعيات التعاونية والتي وصفتها الغرف التجارية بأنها تحقق التوزان السعري في حال قيام البعض برفع الأسعار واستغلال أي ظروف، فهي خط الدفاع ضد الاحتكار؛ لذلك فإن تطوير منظومة الجمعيات التعاونية أمر بات ضروريا.

منافذ ثابتة ومتحركة مدعومة من التموين

ثالثا: نوهت الغرف التجارية بأهمية منافذ بيع السلع الغذائية سواء منافذ ثابتة أو متحركة، وكذلك المنافذ المدعومة من وزارة التموين والغرف التجارية بالمحافظات، معتبرة ذلك أحد وسائل توفير السلع بسعر مناسب.

رابعًا: تفعيل البورصات السلعية الزراعية والحيوانية لما لها من أهمية كبيرة في توفير سلع آمنة خالية من الأضرار، التي تصيب الإنسان بالأمراض البيئية نتيجة الالتزام القانوني بمرور السلعة على المعامل وتحديد درجة جودتها، وكذلك الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة إلغاء الوسطاء، وخفض تكاليف النقل وتوفيرالتمويل للمزارع الصغير.

إنشاء كيانات مبتكرة

وتابعت الغرف التجارية، بأنّ ذلك يأتي في ظل اقتصاد حر يسير وفقا لآليات السوق، مشيرة إلى أنّه يجب على الدولة أن تقوم بدورها في ضبط الأسعارمن خلال هذه الأدوات، مع إنشاء كيانات مبتكرة التي أثبتت نجاحا منقطع النظير في العديد من بلدان العالم، مثل «بورصة البن في أديس أبابا، ومنظومة البورصات في دول الهند وروسيا واليابان وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا»، مع ضرورة إصدار قانون ملزم لتداول السلع الزراعية من خلال البورصات السلعية.

وأكدت أن هذه المنظومة ستؤدي إلى التكامل مع المنظومات 3 أخرى وهي ربطها بمنظومة الفواتير إلزامية، والمساعدة الفعالة كأداة تحديد دقيق لضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها لإنجاح منظومة الترويج للسلع الزراعية، بما ينعكس إيجابيا على زيادة الصادرات السلعية.

وأشارت الغرف التجارية، في تقاريرها الاقتصادية، إلى أنّ الهدف من إنشاء البورصة السلعية بالمحافظات تساعد على ضبط منظومة تداول السلع الغذائية وتوفير المنتجات الاستراتيجية وضمان تنفيذ آلية العرض والطلب، وتجنيب الدولة الاتجاه لفرض التسعيرة الجبرية.

وأضاف أنّ إنشاء البورصة يساهم في توفير مناخ مناسب للمنافسة بالسوق المحلية، كما يعطي مؤشرًا حقيقيًا للأسعار المختلفة للمحاصيل وتمنع أي عمليات احتكارية بسويقات القرى أن إنشاء بورصات سلعية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع خريطة زراعية يحمي الأسواق من انفلات الأسعار.