السويدي: الصناعة قاطرة النمو ولن تتوقف.. ونشكر السيسي على تصحيح المسار

وجه الدكتور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراراه في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية، والخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، إذ قال «نشكر الرئيس على تصحيح المسار والأوضاع حيث نفذ ما وعد به بأن الصناعة هي قاطرة النمو ولن تتوقف».

الصناعة هي سلسلة إمدادات كاملة بكافة فروعها

وأضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن الصناعة هي سلسلة إمدادات كاملة بكافة فروعها، موضحًا في الوقت ذاته أن قطاع الصناعة له خصوصية إذ أن إغلاق مصنع يؤدي لمشكلة كبيرة وهي عدم المقدرة على فتحه مجددًا، وهذا ما حدث في عام 2011، عندما اُغلقت بعض المصانع ولم يستطع ملاكها أن يقوموا بفتحها مرة أخرى.

بعض الشركات والمصانع لا تعتمد على الاستيراد

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذا الأمر هو ما وصلنا إليه في اجتماع مجلس الوزراء مع البنك المركزي حيث أوضحنا النقاط الهامة والحساسة في هذا الملف، كما أنه ليس جميع المصانع تملك بطاقة استيرادية، «عندي مصانع كتيره جدًا لشباب ومصنعين كبار سواء مفروشات أو منتجات غذائية أو ملابس جاهزة لا يصح إغلاقها كونها سلسلة إمدادات متكاملة لا تتوقف ولا يمكن أن تتوقف ولا تعمد للاستيراد حيث تعتمد على التجارة التي تمدها بالسلع مثلاً «بدلة ناقصها زرار لو مش موجود الخط يوقف».