عمة أحد ضحايا حادث القاهرة الجديدة: «ابننا في غيبوبة.. وحالتنا كرب عظيم»

دخلت سها الشلقامي، عمة المصاب علي الشلقامي، أحد ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع في القاهرة الجديدة بسبب «بالوعة»، وأودى بحياة شخصين وإصابة أربعة آخرين، في نوبة من البكاء الشديد على الهواء، قائلة: «ثلاثة من المصابين ومن بينهم علي، متواجدين الآن على جهاز التنفس الصناعي وهم في حالة غيبوبة تامة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «أون».

وضع المصابين على أجهزة التنفس الصناعي بالرعاية المركزة

وأضافت «الشلقامي» باكية: «ربنا وحده يعلم هما هيقوموا بالسلامة من الغيبوبة ولا لا، إحنا في كرب عظيم، وسواء سبب الحادث بالوعة أو غرفة تفتيش خاصة بالصرف الصحي أو أي شيء، إحنا أمام حادث مأساوي، إحنا ابننا علي بيموت، وأنا بعتبر علي ده ابني الرابع مش ابن أخويا فقط»، موضحة أن بعض الضحايا في ذمة الله، وهم الشخصين الذين وافتهم المنية فور وقوع الحادث مباشرة، والبعض الآخر بين يدي الله متواجدين على أجهزة التنفس الصناعي في الرعاية المركزة.

عمة أحد المصابين ترد على اتهامات السوشيال ميديا

وردت «الشلقامي» على ادعاءات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشباب كانوا يسيرون بسرعات عالية وهو ما تسبب في الحادث، إذ قالت «مكانوش ماشيين بسرعة، وياريتهم كانوا مشيو بسرعة، ابني دلوقتي بيموت وفيه 3 شباب نايمين في السرير طول بعرض، العيال منفوخة وملامحهم متغيرة ونايمين في غيبوبة تامة، وبقول للناس اللي بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث بسبب السرعة الزائدة، أن بينا رب يوم القيامة، هتتحاسبوا، ولو فيه كاميرا افتحوها وشوفوا».