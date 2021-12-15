يوم حزين على طلاب «تمريض الفيوم».. فقدوا زميلتهم في حادث مأساوي

يوم عصيب عاشه طلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم اليوم حزنا على فراق زميلتهم بالفرقة الثالثة، فبالأمس كانت برفقتهم تضحك وتملأ الدنيا بهجة واليوم هي بين أيدي خالقها، تاركة زوجها وطفلها الرضيع وزملائها الذين يعتصرهم ألم فراق رفيقتهم.

أصيبت الطالبة في حادث أليم وجرى إدخالها العناية المركزة بمستشفى الفيوم الجامعي، وهناك ظلت لساعات قليلة وكانت الأخيرة في حياتها، حاول الأطباء خلالها إنقاذها بشتى الطرق وبذلوا جهوداً كثيرة، ولكن فاضت روحها إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

بلاغ بوفاة طالبة بكلية التمريض

اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، كان تلقى إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى الفيوم الجامعي، بوفاة طالبة بكلية التمريض، متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها لحادث سير.

الشرطة تنتقل للمستشفى

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتبين وفاة شيرين عماد طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة الفيوم، متأثرة بإصابتها في حادث سير، رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها، وتبينّ أنّها متزوجة وأم لطفل رضيع، وصرحت جهات التحقيق بتسليم الجثة لذويها، حيث سيتم تشييع جنازتها ظهر اليوم، ويقام العزاء بمنزل أسرتها بمنطقة دار الرماد.

حزن في كلية التمريض

وسيطرت حالة من الحزن على طلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم على وفاة زميلتهم حيث أكدوا أنّ الراحلة كانت حسنة السيرة، ومجتهدة، ودمثة الأخلاق، ومحبوبة بين الجميع في مختلف الفرق بالكلية، كما أنّها ساعية لطلب العلم لا تقصر في دراستها رغم أنّها متزوجة وأم لطفل رضيع، داعين لزوجها وأسرتها بالصبر والسلوان، ولها بالرحمة والمغفرة، وأن يكون طفلها خير نبتة صالحة لها.