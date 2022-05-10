ارتفاع ضحايا حادث طريق «مطار الجميل» ببورسعيد إلى وفاتين و3 مصابات

لفظت فتاة ثانية من بين المصابات في الحادث المروع الذي شهده طريق «بورسعيد - دمياط»، قرب «مطار الجميل»، غرب بورسعيد، أنفاسها الأخيرة عصر اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الحادث إلى فتاتين، وإصابة ثلاثة أخريات، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة، بعد أن ضيق سائق «ميكروباص» الطريق على السيارة الملاكي، حيث حاولت قائدة السيارة الملاكي تفاديه، فدخلت فى عمود إنارة.

وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء بين أهالي بورسعيد، الذين طالبوا بسرعة ضبط سائق السيارة «الميكروباص»، المتسببة في الحادث، والتصدي لكل من تسول له نفسه القيادة برعونة على الطريق.

غضب من التنمر ضد السيدات أثناء القيادة

وأبدى عدد من السيدات من أبناء محافظة بورسعيد، عبر صفحاتهم على وقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، غضبهم من التنمر الذي تواجهه الفتيات والسيدات في بورسعيد، خلال قيادتهن للسيارات، وكأنه محرم عليهن القيادة أو أنهن تقودن سياراتهن بشكل غير طبيعي.

وأكدت إحدى السيدات أنها كانت تسير بسرعة متوسطة، وتحترم قواعد الطريق، ومع ذلك تتعرض لكمية من التنمر والمضايقات من بعض السائقين، خاصةً من جانب سائقي الأجرة، ومناهضي قيادة المرأة

الكاميرات تظهر «ميكروباص» يضيق الطريق

وتبين من تفريع النيابة العامة لكاميرات المراقبة، وهو الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعيـ أن سيارة ميكروباص ضيقت الطريق على السيارة الملاكي، التي تستقلها 5 فتيات، وحاولت قائدة الملاكي تخطي السيارة الميكروباص، إلا أن السيارة اصدمت بأحد أعمدة الإنارة، مما أسفر عن مصرع إحدى الفتيات في نفس موقع الحادث، بينما توفيت فتاة ثانية مساء اليوم الثلاثاء، متأثرةً بإصابتها.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 فتيات، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 4 أخريات، وتبين أن جميع الضحايا من المراهقين أقل من السن القانونية 18 سنة، كما تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

تلقت هيئة الإسعاف المصرية عدة بلاغات من الأهالي بوجود مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار غرب بورسعيد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وتبين من فحص هويات المتوفية والمصابات أنهن:

- رانا عمر شرف، 17 سنة، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

- علياء ياسر عامر، 16 سنة.

- نورا محمود مزروع، 16 سنة.

- هالة السيد أبو سعدة، 16 سنة.

- جنى تيسير مرزوق، 17 سنة، التي لفظت أنفاسها هي الأخرى مساء اليوم الثلاثاء، متأثرةً بإصابتها.