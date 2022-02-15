«محمد» خرج فجرا للبحث عن لقمة العيش فلقي مصرعه في حادث مأساوي

كعادته فجر كل يوم، أدى الشاب محمد صلاته، وخرج من منزله، تحاوطه دعوات والدته، للعمل، إذ يعمل سائق سيارة ربع نقل، وينقل البرتقال من المزارع على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، ويحضرها إلى سوق الجملة بمحافظة الفيوم، إلا أن القدر كان يكتب له نهاية مأساوية هذه المرة، إذ تعرض لحادث انقلاب بالسيارة التي يستقلها، ولقي مصرعه بعدما أصيب بإصابات خطيرة، وتناثرت حمولة البرتقال على الطريق في كل مكان، تحيط بدمائه التي سالت على الأرض، ليعود لأسرته جثة هامدة.

بلاغ بمصرع شاب في حادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بمصرع شاب من محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة مأساوي على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، ونقل جثته إلى مشرحة إحدى المستشفيات في محافظة القاهرة، وبحث المستشفى عن أسرته لتسليم جثمانه إلى ذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

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وتبين أن الشاب المتوفي يدعى محمد عطية، ومقيم بإحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم إبلاغ أسرته بوفاته في حادث انقلاب سيارته إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيره على الطريق، وتوجهوا إلى المستشفى لاستلام جثمانه.

وتم تشييعه إلى مثواه الأخيرة، ووارى جثته الثرى، في مسقط رأسه بمركز إطسا، في جنازة مهيبة بحضور المئات من أهالي قريته، ووسط بكاء ونحيب أسرته.

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كان شديد الاحترام ومكافح

كشف مصدر أمني، أن الشاب المتوفي كان يشتهر بالأخلاق العالية، والاحترام في قريته بالكامل، كما أنه كان شابا مكافحا يسعى وراء لقمة العيش في أي مكان لتوفير احتياجات أسرته.