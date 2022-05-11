«تضامن الدقهلية»: السيدة المشردة و3 أطفال أسفل كوبري سندوب «حالة تسول»

لفتت ربة منزل وأطفالها أنظار أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بجلوسها ومعها 3 من أطفالها أسفل كوبري سندوي العلوي الجديد، لفترات زمنية كبيرة، وهو ما تسبب في حالة من الشفقة عليهم، إلا أن مديرية التضامن بالدقهلية من خلال لجنة التدخل السريع تبين أن جلوس ربة المنزل وأطفالها في هذا المكان بغرض التسول، وأن لهم مسكن وزوج في منطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة.

فحص حالة التشرد من التضامن الاجتماعي بالدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، «بناء على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة تشرد تحت كوبري سندوب، سبق التدخل والتعامل مع تلك الحالة أكثر من مرة بمعرفة فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي وترفض المساعدة والتعاون مع اللجنة كان آخرها بتاريخ 2 أبريل 2022».

بيانات السيدة المشردة أسفل كوبري سندوب

وأكدت مديرية التضامن أن الحالة هي حالة تسول ولها مقر سكني شقة بالمنصورة عزبة عقل وتدعى «أ. ج. ر.» ومتزوجة بالمواطن «أحمد ج. م.» ورفضت الذهاب لأي دار إيواء أو تقديم أي مستندات لربط معاش أو مساعدة شهرية وأفادت أمام اللجنة أنها تأتي هذا المكان يوميا «تسترزق على حد قولها وتأتي من العصر حتى العاشرة مساء» .

وأوضحت أن لجنة أخرى توجهت لدراسة الحالة واتخاذ إجراءات الإيواء والمساعدة العاجلة للأسرة، وتوجهت لجنة التدخل السريع لنفس المكان ولم تجد الحالة وتم تصوير المكان وتسجيل تقرير ميداني صوتي للجنة عن وقائع الحالة .

ونوهت مديرية التضامن الاجتماعي بأنه تم عمل لجان التدخل وعمليات المسح الميداني ودراسة حالات التشرد وأفراد الشوارع مستمرة، وتم التعامل خلال شهر رمضان مع 65 حالة تم إيداع 15 حالة بدور رعاية منهم طفلين بمؤسسة نبروه وباقي الحالات تسول ولهم مقر سكني وأسر.