الإعدام لربة منزل وعشيقها وصديقهما في الدقهلية: خدروا الزوج وخنقوه

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا لربة منزل وعشيقها وصديقهما، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهم، وذلك بعد اتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى بأن قاموا بتخديره وتوثيق يديه والتخلص منه خنقا وتخدير ابنته الطفلة الصغيرة لإتمام جريمتهم وذلك بعد تدبير الزوجة للواقعة من أجل الزواج بالعشيق وعاونه صديقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، رئيس محكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزي وذلك في القضية رقم 13623 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

الحكم بإعدام ربة منزل وعشيقها وصديقهما

وقررت المحكمة الحكم بإعدام كل من: «أم هاشم ف. ا.»، وشهرتها «شيماء»، محبوسة، 20 عاما، ربة منزل، ومقيمة بنطاق قسم ثان المنصورة، و«لبيب أ. ل.»، محبوس، 18 عاما، عامل جبس، ومقيم بقرية كفر أبو شوارب مركز المنصورة، و«أحمد ا. ا»، محبوس، 20 عاما، مقيم قرية جميزة بلجاي التابعة لمركز المنصورة.

إحالة المتهمين إلى «جنايات المنصورة» بتهمة قتل الزوج

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات وذلك لأنهم في يوم 6/9/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه «صالح خليفة فهمي عثمان» عمدا مع سبق الإصرار بأن اختمرت في عقيدة المتهمة الأولى وما أضمر بيقينها وما أغواها إليه شيطانها بأن تجردت من مشاعر الإنسانية الغراء متناسية الفضل الذي جمع بينها والمجني عليه وعقدوا العزم جميعا وبيتوا النية على قتله.

وأقدموا على تنفيذ مخطط الزوجة فقامت المتهمة الأولى بإعطائه عقارا دوائيا مهدئا فخارت قواه وذهب في سبات عميق، كما كبَّل المتهم الثاني المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنة وقامت المتهمة الأولى بتم أنفاسه بوضع وسادة على فيه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطبيق عنقه بواسطة أداة «كبل كهربائي»، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة حتى فاضت روحه إلى بارئها وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أقوال شاهدة في التحقيقات

وأدلت «سماح.أ.م»، 25 عاما، ربة منزل، زوجة شقيق المتهمة الأولى، بشهادتها في التحقيقات، مؤكدة أنها إبان تواجدها بمسكنها هاتفتها المتهمة الأولى طالبة منها القدوم إلى مسكنها فأجابتها وتوجهت وبها وبالوصول أنبأتها المتهمة بإزهاق روح المجني عليه، وبالدخول الى إحدى غرف مسكنها أبصرت المجني عليه ملقى على أحد الأسرَّة وقد فاضت روحه.