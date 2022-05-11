وزير العدل: فصل كل الخلايا الإخوانية في القضاء.. كان عددهم بالعشرات

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم فصل كل الخلايا الإخوانية الموجودة في السلك القضائي، لافتًا إلى أن عددهم كان بالعشرات في كل الهيئات القضائية.

وتحدث وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية، عن مدينة العدالة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من رسوماتها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنها قيد التنفيذ حاليًا بالعاصمة الإدارية.

تفاصيل مدينة العدالة

وأشار مروان إلى أن كل جهة وهيئة قضائية حددت المساحة التي ترغب فيها وتم عمل الشكل الهندسي المنسق بينها، معتبرًا أنها ستكون شيئا مشرفا في مصر وأنها سيكون فيها محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، بالإضافة لمحاكم جزئية ونيابات جزئية للعاصمة الإدارية، بالإضافة لمقر للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ونفى مروان ما تردد عن حاجة نقل محكمة النقض للعاصمة الإدارية لتعديل دستوري، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تتبع دائرة القاهرة وبالتالي لا تحتاج لتعديلات دستورية لنقلها.

كل المحاكم تجدد الحبس عن بعد

وأشار وزير العدل إلى أن كل المحاكم في مصر تقوم بتجديد الحبس عن بُعد وأن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية تجدد الحبس عن بعد، معتبرًا أنها نقلة كبيرة وفي فترة وجيزة للمحاكم المصرية.

وتحدث مروان عن استبدال الأحكام بالخدمة العامة، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية فيه استبدال عقوبة الحبس البسيط بالعمل، مشيرًا إلى أنها تكون بناء على رغبة المحكوم عليهم نظرًا لوجود حرج أحيانًا لدى بعض المحكومين عليهم والذين يفضلوا أحيانا الحبس في الخفاء عن العمل في تنظيف الشوارع مثلا.