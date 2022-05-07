وزير العدل ينعى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة: نقف خلف جيشنا

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطني على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابي غادر.

الشعب خلف قواته

ويؤكد الوزير وقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة وأن الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن.

ويتقدم وزير العدل بالعزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى القوات المسلحة وإلى أسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للدفاع عن مصرنا.