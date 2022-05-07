وزير العدل يقدم طلبا لتسجيل منزله في شبين القناطر بالشهر العقاري «فيديو»

قدم المستشار عمر مروان وزير العدل، أول طلب لتسجيل منزله في أول يوم من تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد من داخل محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية والتي تعد مسقط رأسه.

جاء ذلك خلال تفقد المستشار عمرو مروان، اليوم السبت، محكمة شبين القناطر، وأعلن انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022، موجهًا بأن تنتهي الإجراءات في خلال 5 دقائق فقط.

فصل ضريبة التصرفات العقارية

وأكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية ولا دعاوى الصحة والنفاذ فقط، وسيعتد بالأحكام الصادرة منذ 50 عامًا أو يزيد.

وذكر، أن القانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءًا من عمل وزارة المالية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها.

التعديلات الجديدة توفر الحماية والطمأنينة

ويهدف التسجيل إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات

وكان الوزير تفقد الشهر العقاري بمحكمة شبين القناطر ووجه بأن تنتهي إجراءات تقديم الطلب في 5 دقائق فقط تيسيرا علي المواطنين معلنا انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقارى الجديدة وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.

يذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.