وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

نقلت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، عن وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

«أبو عاقلة» ورحلة صحفية حافلة

جدير بالذكر أن شيرين نصري أبو عاقلة تبلغ من العمر 51 عاما وهي صحفية فلسطينية درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى وفاتها برصاصة في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد أعلنت عن عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدينة «جنين» بالضفة الغربية، حيث ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه خلال مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «كابينت»، طرحوا إمكانية إطلاق عملية عسكرية كبيرة في مدينة «جنين»، الفلسطينية، معتبرة أنها منبع للعمليات.

وتحدثت القناة الإسرائيليةعن تخوفات من تصاعد وتيرة العمليات كرد فعل لتلك العملية، حيث تحدثت القناة الإسرائيلية عن ذلك الأمر، معتبرة أنها معضلة أمام العملية العسكرية في جنين في الفترة المقبلة.

ومنذ منتصف مارس الماضي، قُتل 19 إسرائيليًا في عمليات هجومية، وكان آخرها 3 قتلى إسرائيليين في مدينة إلعاد الإسرائيلية.