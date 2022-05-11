جامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو للعام الثامن على التوالي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، للعام الثامن على التوالي بعد انتهاء شركة GIC من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لإدارات أمانة الجامعة، بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.

الخشت: تجديد الأيزو يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة وانتهاجها المنظومة الإدارية الحديثة

جاء ذلك خلال، اجتماع بحضور الدكتور محمد العطار القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن رئيس الجامعة، ومسؤولي المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001/ 2015، ومسؤلي مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، ومديري الإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة.

وتتبع جامعة القاهرة مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المُحدثة، والتي تتمثل في كفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة.

الخشت: نطبق مجموعة من القيم الحاكمة في الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول لجامعات الجيل الرابع

يذكر أن جامعة القاهرة منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئاستها في أغسطس 2017 تمكنت من إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، كما حصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد المحلي والدولي للجودة أو تجديد الاعتماد.