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محمود مسلم

رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة معيدة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

كتب:

أحمد أبوضيف
10:12 ص | الخميس 05 مايو 2022
نوران أحمد عبدالمولى

نوران أحمد عبدالمولى

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى المعيدة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، نوران أحمد عبدالمولى، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

الفقيدة معيدة في طب بيطري أسيوط

وتقدم الدكتور محمد الخشت بخالص العزاء للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى عميد كلية الصيدلة جامعة أسيوط ووالد الفقيدة، متوجهًا بصادق العزاء والمواساة لهم وأسرتها الكريمة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.