رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة معيدة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى المعيدة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، نوران أحمد عبدالمولى، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

الفقيدة معيدة في طب بيطري أسيوط

وتقدم الدكتور محمد الخشت بخالص العزاء للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى عميد كلية الصيدلة جامعة أسيوط ووالد الفقيدة، متوجهًا بصادق العزاء والمواساة لهم وأسرتها الكريمة.