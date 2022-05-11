«التعليم» توزّع التغذية المدرسية على طلاب «أولى ثانوي» داخل لجان الامتحان

وزعت المدارس، التغذية المدرسية على طلاب الصف الأول الثانوي، أثناء أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمادة اللغة العربية، والتي تعقد ورقيا وإلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وقال عطية محمد، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي، إنّ الامتحانات انطلقت في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة.

توزيع التغذية المدرسية

وأوضح عطية لـ«الوطن»، أنّه جرى توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في اللجان الامتحانية، حيث يعقد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، ورقيا، وجرى تسليم الطلاب ورقة مفاهيم مع الامتحان، موضحا أنّ الامتحان يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب.

وتابع مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي، أنّه جرى إلحاق 3 مدارس خاصة على المدرسة، لتأدية الامتحان في نفس فترة امتحان طلاب المدرسة بها، موضحا أنّ المدرسة مجهزة من الناحية التقنية التي تتيح لها عقد الامتحانات لطلابها ولطلاب المدرسة الحكومية دون أي معوقات.