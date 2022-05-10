خبيرة تغذية تحذر من تناول العيش الفينو للطلاب: ضار أثناء المذاكرة 

كشفت الدكتورة سارة مجدي خبيرة التغذية، إن العيش الفينو من الأكلات والأطعمة المضرة للطلاب والأطفال على عكس الشائع عنها، مشيرة إلى أن الفينو مكونه الأساسي الدقيق الأبيض الذي يمنح الأطفال طاقة زائفة لفترة قليلة ويصبحون «هايبر» ثم ينتقلون إلى مرحلة الخمول سريعا.

وأوضحت خبيرة التغذية، في تصريحات خاصة لبرنامج «جروب الماميز» المذاع على قناة مدرستنا، أنه ليس من الصواب تقديم طعام للطلاب أثناء المذاكرة، بل الأفضل منحهم وقت استراحة لمدة نحو نصف ساعة وتقديم وجبات مغذية لهم يمكن هضمها سريعا.

الوجبات السريعة ضارة للطلاب في المذاكرة

ونصحت الدكتورة سارة مجدي، الأمهات عبر جروب الماميز بضرورة تعوّد أطفالهن على المضغ جيدا أثناء تناول الطعام، ومنها حوالي نصف ساعة لتناول الطعام والعودة للمذاكرة، حتى يعود الدم إلى المخ مرة أخرى ويمكنهم من التركيز، موضحة أن المقليات والوجبات السريعة والعصائر المعلبة والكيك والمخبوزات من الأكلات الضارة خاصة أثناء المذاكرة، وتسبب ثقل وخمول للطلاب.

أطعمة صحية للطلاب في المذاكرة

وأكدت أن تنال أطعمة غنية بالأوميجا 3 والزنك وفيتامين ي 12 مثل المكسرات النية والتونة والسالمون وزبادي الفواكه أفضل كثيرا، كما نصحت الأمهات بطهي البيض لأطفالهن دون استخدام الدهون، أما عن السناكس وقت المذاكرة فنصحتهن بتناول الفاكهة مثل الأفوكادو المليء بالفوائد، واللوز وعين الجمل، والتمر مع اللبن، عوضًا عن ذلك.

وأيضا تناول مشروبات مثل الشاي الأخضر أو الكامومايل، لأنها مهدئة للأعصاب، وغنية بمضادات الأكسدة ما يرفع كفاءة جهاز المناعة.

امتحانات نهاية العام

ويؤدي حاليا طلاب النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، في حين تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022، التي من المقرر عقدها في شهر مايو الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022.