مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لتجنب أعطال وتلف الأجهزة الكهربائية

مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، تتعرض الأجهزة الكهربائية في المنازل للكثير من المشاكل والأعطال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي ربما تؤثر بشكل كبير على كفاءة عدد من الأجهزة الكهربائية.

وفي هذا الإطار، ونظرًا لارتفاع تكاليف صيانة الأجهزة الكهربائية بصفة عامة، وجّه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددًا من الإرشادات والنصائح للمواطنين، من أجل الحفاظ على الأجهزة الكهربائية، والتأكد أنها تعمل بأعلى كفاءة، خاصة في حالة وجود أي تذبذب للتيار الكهربائي بالوحدة السكنية، والذي كثيرًا ما يترتب عليه احتراق الأجهزة أو تعرضها لأعطال كثيرة ومختلفة.

نصائح مرفق الكهرباء للحفاظ على الأجهزة المنزلية

- يجب وضع الفيشة الخاصة بالأجهزة الكهربائية من خلال مشترك، يسهل سرعة إغلاقها، كما أنه مزودًا بحماية من سرعة اندفاع التيار الكهربائي، ولا يفضل وضع الفيشة بشكل مباشر في «قابس الحائط».

- في حالة وجود أي تذبذب بالتيار الكهربائي بالوحدة السكنية، يجب فصل جميع الأجهزة على الفور، وجذب الفيش من «قابس الحائط».

- عند انتظام الكهرباء مرة أخرى بعد قطعها، يجب الانتظار عدة دقائق للتأكد من ثبات التيار قبل عودته لإيصال الأجهزة الكهربائية.

- في حالة وجود أي «قابس حائط»، أو أسلاك كهربائية يوجد بها أي تلف، يجب استبدالها على الفور، حتى لا تتعرض الأجهزة إلى صدمات كهربائية تؤثر على كفاءتها.

تفقد الأجهزة الكهربائية بشكل دوري

- يجب أن يحرص الشخص على تفقد الأجهزة الكهربائية بشكل دوري، والتأكد من عملها بشكل صحيح وعدم تراكم الأتربة عليها.

- يفضل أن يتم وضع الأجهزة الكهربائية بعيدًا عن مصادر المياه والرطوبة في الوحدة السكنية، لمنع حدوث أي مشاكل بها.

- في حالة السفر لفترة طويلة، يفضل فصل الأجهزة الكهربائية حفاظًا عليها.

- في حالة وجود أجهزة كهربائية غير مستخدمة، يجب فصلها عن التيار الكهربائي.

- تأكد من عدم وضع الفيش الخاصة بالأجهزة الكهربائية في نفس «قابس الحائط»، حتى لا تتعرض للانصهار مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة اذا كان «قابس الحائط» غير مؤهل لتحمل الكثير من الأحمال دفعة واحدة.

- تجنب تمامًا تمديد أي وصلات كهربائية أسفل الأثاث والسجاد، إذ أن الأسلاك الخاصة بالأجهزة الكهربائية يجب أن تبقى بعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الاماكن الضيقة أو أجهزة التدفئة.