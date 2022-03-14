«مرفق الكهرباء» يرد على شكوى مواطن تضرر من تأخير تركيب العداد

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استجابته السريعة لشكوى أحد المستهلكين، تضرر فيها من عدم تركيب عداد مسبق الدفع.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها

وأوضح الجهاز أنه تم دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:

- سداد الشاكي قيمة المقايسة الخاصة بالتوصيل.

- التعاقد على تركيب العداد.

- تركيب العداد.

إزالة أسباب الشكوى المقدمة من المستهلك

وأشار «مرفق الكهرباء» إلى التواصل مع الشاكي، وإبلاغه بما تم في الشكوى، والتفاصيل الجديدة عن الأمر، مشيرًا إلى توفير عددًا من المنافذ لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المهندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدينة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. "73" بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811، شارع صلاح سالم.

- من خلال الإيميل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون أرقام23421475/6/7 إدارة حماية المستهلك.