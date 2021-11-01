«مرفق الكهرباء» يتدخل لحل مشكلة مواطن يتضرر من عدم انتظام التيار

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تدخله لحل شكوى واردة من أحد المستهلكين، يتضرر فيها من ضعف وعدم انتظام التيار الكهربائي بالشارع الخاص به الكائن بمنطقة سمنود.

دراسة موضوع الشكوى مع شركة التوزيع المختصة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:

- إجراء معاينة على الطبيعة، وتبين أن المنطقة يتم تغذيتها من محول قدرة 800 ك.ف.أ.

- تم نقل تغذية المنطقة محل الشكوى على محول الرضوان بقدرة «1 م.ف.أ» من سورتيه منطقة الخياط بطول 500 متر، ومساحة مقطع الموصلات (35مم2-50مم2-70مم2) والجهد عند المحول 220 فولت.

- وبقياس الجهد عند العقار وجد 207 فولت.

- أصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تم التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك؟

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقا للخطوات التالية:

- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

- على أن يقوم الشاكي، باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة، وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- البرید: ص.ب. 73 -بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

- الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).