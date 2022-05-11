أحمد زاهر يطرح البوستر الرسمي لفيلم «فارس» استعدادا لعرضه بعد أسبوع

طرح الفنان أحمد زاهر البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «فارس»، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أنه من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 18 مايو الجاري في دور العرض السينمائية المختلفة.

البوستر الرسمي لفيلم «فارس»

ونشر أحمد زاهر البوستر الرسمي للعمل وعلق عليه بقوله: «البوستر الرسمي لفيلم فارس إن شاء الله يوم 18/5 في كل دور العرض السينمائي في مصر و كل الوطن العربي يا رب التوفيق و النجاح من عندك يا رب»، وتصدّر عدد كبير من أبطال العمل البوستر الرسمي، منهم إيمان العاصي، وأحمد صفوت، وحسين فهي، وملك أحمد زاهر.

برومو فيلم «فارس» لأحمد زاهر

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت الأيام الماضية البرومو التشويقي الرسمي للمسلسل، الذي سيطر عليه مشاهد الأكشن والغموض، إذ شهد البرومو الرسمي للمسلسل تعرض بطل العمل أحمد زاهر لمشاهد أكشن عديدة ومطاردات.

كما احتفل «زاهر» خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالنجاح الكبير الذي حققه البرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدّر التريند بعد عرضه، إضافة إلى أنَّه حصد 10 ملايين مشاهدة خلال أيام من نشره.

آخر أعمال أحمد زاهر

يُذكر أنَّ آخر أعمال أحمد زاهر، كانت مشاركته في بطولة مسلسل «سوشيال» الذي عرض قبل الموسم الرمضاني السابق 2022، وشارك في بطولته أيضًا ميرنا نور الدين، وشاهين، وفرح الزاهد، وجيهان خليل، وتامر فرج، وعابد عناني، وكريم سرور، وعدد كبير من النجوم الشباب، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتحدث المسلسل عن تأثير السوشيال ميديا على حياة الأفراد.