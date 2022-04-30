الأكشن يسيطر على برومو فيلم فارس للفنان أحمد زاهر.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فارس»، البرومو الرسمي للفيلم، المقرر عرضه قريبا، وذلك بطابع يغلب عليه الأكشن والإثارة والغموض.

أحمد زاهر يدخل في مطاردات خلال برومو فيلم افرس

يبدأ البرومو الرسمي لفيلم فارس، ببعض مشاهد الأكشن والمعارك التي تم تصميمها على يد خبراء عالميين، وكذلك أظهر البرومو كم المطاردات التي يتعرض لها بطل الفيلم أحمد زاهر خلال سياق الأحداث المليئة بالمفاجآت.

فيلم فارس قريبًا في دور العرض

ويعتبر ظهور البرومو الدعائي للفيلم تمهيدا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، وذلك حسبما أعلن منتجه أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعرف على أبطال فيلم فارس لـ أحمد زاهر

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، واللبنانية أميلا الكيك، وصلاح عبد الله، وملك زاهر، وعابد عنان، ورنا رئيس، وتأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال العمل، دور فارس، وتحدث بينه وبين الفنان حسين فهمي، الذي يجسد دور رجل أعمال يعاني من مشكلات نفسية، صدامات تتسبب في حدوث عدد من الأزمات داخل العمل.

أفلام عيد الفطر ما بين الأكشن والكوميدي

وفي سياق متصل، يشارك في موسم أفلام عيد الفطر، مجموعة من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدي، لعل أبرزهم العنكبوت، للثنائي أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم واحد تاني، الذي يُعيد أحمد حلمي للسينمات بعد غياب دام أكثر من عامين، وذلك بجانب فيلم أشباح أوروبا للفنانة هيفاء وهبي، وفيلم زومبي للفنان علي ربيع.