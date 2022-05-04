أحمد زاهر: سعيد بتصدر برومو «فارس» التريند.. وأتمنى نجاح الفيلم

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالنجاح الذي حققه برومو فيلم فارس، وذلك منذ طرحه عبر المنصات المختلفة تمهيدا لعرض الفيلم في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يلقى العمل إعجاب الجمهور فور عرضه في دور السينما.

برومو فيلم «فارس» يحقق 7 ملايين مشاهدة

وقال زاهر في تصريحات صحفية له اليوم، إن برومو الفيلم وصل إلى 7 ملايين مشاهدة عبر موقع فيسبوك وتصدر تريند منصة التواصل الاجتماعي لأيام، مشيرا إلى أنه يتمنى استمرار ذلك النجاح ليتوج به الفيلم نفسه عند عرضه.

أحمد زاهر يدخل في صراع مع حسين فهمي

وأشار زاهر إلى أن العمل يتم تقديمه للجمهور بداية من 18 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الفيلم أكشن ويحمل الكثير من الصراعات والقضايا.

ويقدم أحمد زاهر في الفيلم، دور فارس، وهو عامل في بنزينة وينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع الفنان حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال ثري لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف بشكل غير سوي، ويدخل في صراعات مع فارس.

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.