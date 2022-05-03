أحمد زاهر يعلن موعد عرض فيلم«فارس»: التوفيق من عندك يارب

أعلن الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن موعد طرح فيلمه الجديد «فارس» بدور العرض.

ونشر أحمد زاهر «البوستر» الدعائي لفيلم «فارس» وعلق عليه قائلا: «فارس في 18-5 بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي التوفيق والنجاح من عندك يارب».

أحمد زاهر يروج لفيلم فارس

وروج الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام لفيلم «فارس»، حيث نشر «البرومو» الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس يارب يعجبكم قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله، فارس تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز».

وقد طغى علي «البرومو» لقطات الأكشن والضرب والمطاردات.

فيلم فارس

ويشارك في بطولة فيلم «فارس» مع الفنان أحمد زاهر عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي وصلاح عبد الله وإيمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم «فارس» حول الشاب فارس الذي تنشأ بينه وبين رجل أعمال العديد من الصراعات التي تتسبب في العديد من مشاهد العنف والضرب والأكشن خلال الأحداث.