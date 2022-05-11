6 نصائح للتغلب على الأرق وقلة النوم بعد رمضان.. منها «تقليل القهوة»

الأرق وعدم انتظام النوم، مشكلة يعاني منها عدد من المصريين، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ما دفع كثيرين للبحث عن حلول للأرق سعيا لانتظام النوم، حيث شكا عدد كبير عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، من الأرق الذي أصابهم بعد رمضان.

وقالت الدكتورة راند الصحان، الأخصائي النفسي، خلال لقاء تلفزيوني معها، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ الأرق وقلة النوم أمر يعاني منه الكثيرون بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، موضحة أنّ الساعة البيولوجية لجسم الإنسان عملت بشكل معين خلال 30 يوما من الشهر الكريم، وواصلت العمل بالمعدل ذاته خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع إجازة العيد.

وأوضحت الأخصائي النفسي أنّ عودة الساعة البيولوجية للجسم إلى معدلها الطبيعي، قد تستغرق 3 أشهر، لذا فمن المهم التعامل بشكل تدريجي للعودة إلى الروتين اليومي في مواعيد النوم والاستيقاظ، وهو ما يتحقق من خلال عدة خطوات.

كيف تتغلب على الأرق وقلة النوم؟

- يجب العودة إلى ممارسة الرياضة في الصباح، او بعد انتهاء مواعيد العمل، لمساعدة الجسم على النوم ليلا.

- يجب التقليل من تدخين السجائر بالنسبة للمدخين، وتناول القهوة مرات كثيرة.

- يجب ألا يدخل الجسم أي كمية من الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات على الأقل.

- يجب أن تكون الوجبات التي يتم تناولها على مدار اليوم، متوازنة وصحية.

- الابتعاد عن تناول السكريات أو الوجبات التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون في فترات المساء.

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، قبل موعد النوم على الأقل بـ3 ساعات.