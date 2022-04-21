كيف تتغلب على قلة النوم في شهر رمضان؟.. «ابعد عن تليفونك واتمشى»

العزومات والخروجات والسهر لوقت متأخر، أشياء ترتبط بشهر رمضان الذي تسيطر على أجوائه عادات خاصة، ما ينعكس على قلة النوم بالنسبة للكثيرين، ولا يأخذون قسطهم الكافي من النوم ما يجعلهم لا يستطيعون أداء عملهم بنشاط طوال الشهر الكريم.

وتوجد بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتغلب على قلة النوم في شهر رمضان المبارك الذي يعاني به الكثيرون من الأرق وقلة النوم والتعب، ويستمر معهم كثيرا أيضا حتى بعد انتهاء الشهر، وفق ما ذكره طبيب المخ والأعصاب الدكتور ياسر عبدالله في حديثه لـ«الوطن».

نصائح للتغلب على قلة النوم في رمضان

استرخ قبل النوم وحاول الانشغال بأي شيء غير التفكير، واحرص على أن تكون بعيدا عن هاتفك المحمول، اتركه بعيدًا أو خارج غرفة نومك، فالهواتف الذكية أحد الأسباب المهمة للأرق وقلة النوم.

لا تحسب عدد الساعات التي تحتاجها من النوم، لأن ذلك يجعلك متوترا، كما يجب الابتعاد عن تناول الكافيين والمنبهات من وقت الإفطار إلى السحور.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم وبشكل غير شاق تحسن من أداء الدورة الدموية وتحسن النفسية مما ينعكس على الإنسان ويساعده في الحصول على نوم كافٍ لجسده، بجانب المشي ليلا وسط الهواء الطلق حيث يجعلك ذلك تحصل على نوم أعمق.

الابتعاد عن السكريات والتوابل والدهون

في ليالي رمضان، احرص على النوم لمدة 5 ساعات على الأقل ليلاً بعد الإفطار قبل الاستيقاظ لتناول وجبة السحور قبل الفجر، ثم العودة للنوم ثانية للاستيقاظ للذهاب إلى العمل، كما يمكنك الحفاظ على وقت النوم الذي تحدده حتى يعتاد جسمك على ذلك طوال الشهر، بالإضافة إلى ضرورة تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات بشكل كبير ودهون ضارة للجسم وابتعد عن الإكثار من التوابل في الأكلات المختلفة حيث يؤثر ذلك على صحة الجسم وينعكس على النوم الذي يؤدي قلته إلى الإجهاد في العمل وعلى مدار اليوم أيضا.