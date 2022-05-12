التفاصيل الكاملة لفيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر قبل عرضه بالسينمات

7 أيام تفصلنا عن عرض فيلم «فارس» لأحمد زاهر بدور العرض، بعد تأجيل عرضه من عيد الفطر المبارك؛ إذ طرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي البوستر الرسمي للفيلم، المقرر طرحه يوم 18 مايو المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة بوستر مجمع لأبطال الفيلم؛ إذ جمع كلا من أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك، تمهيدا لعرض «فارس» بالسينما يوم 18 مايو.

برومو فيلم الفارس يتخطي 10 ملايين مشاهدة

وقد تخطى الفيديو الدعائي لفيلم فارس حاجز الـ10 ملايين مشاهدة منذ عرضه عبر موقع «فيسبوك»، وحقق ما يقرب من 20 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ليصبح تريند على منصة التواصل الاجتماعي لأيام، بمشاهد الأكشن التى صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

أبطال فيلم فارس

الفيلم يدور في إطار تشويقي إنساني حول حالة من الغموض بشأن علاقة فارس بـ«وعد»، التي تقدم دورها الفنانة إيمان العاصي، والعمل من بطولة أحمد زاهر.

ويعتبر العمل البطولة المطلقة الأولى لأحمد زاهر في تاريخ السينما، وشاركه عدد من النجوم، منهم إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، من إنتاج شركة الجذور، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

الأفلام المنافسة لفيلم فارس بدور العرض

وينافس بدور العرض 3 أفلام آخرين، منهم «واحد تاني»، بطولة أحمد حلمي، و«زومبي» بطولة على ربيع، و«العنبكوت» الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي، بعد فترة غياب طويلة.