ضبط سيارتين محملتين بـ27 ألف وحدة زريعة بلطي في كفر الشيخ

تمكّن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارتين محمل عليهما 27 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

حملات لمنع الصيد الجائر في بحيرة البرلس

وأكّد محافظ كفر الشيخ، أنه تمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتمّ تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها.

كما أكّد مباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات، والتحفظ على السيارة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد صاحب الزريعة المهربة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة شن حملات متعددة لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كل المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما عليها، مشيدًا بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، جرى ضبط سيارة جامبو محمل عليها 16 ألف وحدة زريعة بلطي، وتم تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، كما تم ضبط سيارة «جامبو»، محمل عليها 11 ألف وحدة زريعة بلطي.

إجراءات ضد قائد السيارة ومهرب الزريعة

يُذكر أنَّه يجرى اتخاذ إجراءات ضد قائد السيارة ومهرب الزريعة من قبل جهات التحقيق وفق قانون منع الصيد الجائر الذي أصدرَته الدولة الذي يجرم الصيد الجائر في البحيرات الطبيعية مثل بحيرة البرلس.