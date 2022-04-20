ضبط 16 ألف وحدة زريعة بلطي محملة على سيارة في البرلس

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارة جامبو محمل عليها 16 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

إعادة الزريعة لبحيرة البرلس

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما عليها، مشيدا بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط سيارتين عليهما زريعة مخالفة

وفي وقت سابق، جرى ضبط سيارة «جامبو»، محمل عليها 11 ألف وحدة زريعة بلطي، جرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، بينما جرى ضبط سيارة «جامبو» أيضاً، محمل عليها 25 ألف وحدة زريعة بلطي.

وتتخذ الجهات المختصة إجراءات مشددة حيال المخالفين، حيث يجري تسليمهم للنيابة العامة ومصادرة السيارة المضبوطة واستدعاء صاحب الزريعة.

يذكر أن زريعة الأسماك يتم صيدها بطريقة مخالفة من بحيرة البرلس، وهو ما يسمى بالصيد الجائر.