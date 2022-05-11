بالأسماء.. القوى العاملة تحول مليوني جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بعمان - الأردن، نجح بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، في تحويل القائمة الـ79 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملا مصريا لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.

تحويل مستحقات المصريين في الخارج

وتابع وزير القوى العاملة، أنّ المستحقات بلغت 113 ألفا و32 دولارا، أي ما يعادل 2 مليون و90 ألف جنيه مصري تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة، لتحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة.

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي في الأردن، أنّه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنّه سينسق ويجهز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

أسماء المستحقين لصرف الأموال المحولة من الأردن