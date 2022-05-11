تحمل الجنسية الأمريكية.. أول تعليق من واشنطن على مقتل شيرين أبو عاقلة

دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، لإجراء تحقيق في حادث مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى نبأ عاجل.

ودعا السفير الأمريكي في إسرائيل لتحقيق «جدي» في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الأمريكية.

كما طالب السفير البريطاني في إسرائيل بإجراء تحقيق «سريع ومعمّق وشفاف» في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم وفاة شيرين أبو عاقلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، وفاة المراسلة شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبوعاقلة، أُصيبت برصاصة حيّة في الرأس وذكرت أنّ وضعها كان حرجا للغاية، والصحفي علي السمودي أُصيب أيضا برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وتبلغ شيرين نصري أبو عاقلة من العمر 51 عاما، وهي صحفية فلسطينية درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى وفاتها برصاصة في الرأس من جيش الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين.