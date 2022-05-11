أصالة تنعى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة: «دفعت روحها تمن الحق»

نعت الفنانة أصالة، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي وافتها المنية، صباح اليوم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «جنين» الفلسطينية.

أصالة تنعى الصحفية الفلسطينية

ونشرت الفنانة أصالة صورة للصحفية الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها قائلة: «شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال شيرين أبو عاقلة فلسطين قضية الشرفاء».

وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم عن عمر يناهز الـ51 عاما، بالإضافة إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، يذكر أنّ أبو عاقلة كانت من أوائل المراسلين الميدانيين المختصين بتغطية الحروب والاحتلال الإسرائيلي لقناة الجزيرة.

يذكر أن أصالة تستعد لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة 13 مايو الجاري بمنطقة «أرض المعارض» بدولة الكويت، وم المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها، كما يشاركها الحفل الفنانة رحمة رياض.

تفاصل ألبوم أصالة الجديد

وكشفت أصالة عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه الفترة المقبلة، كما أنها تواصل العمل على أغنياته خلال الفترة حالية، وذلك على هامش إحيائها حفل غنائي في المملكة العربية السعودية.

وأشارت أن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات المصرية، فضلا عن أغنيتين باللهجة اللبنانية، إذ أنها قامت في بداية العام بطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنيات خليجية وجاء بعنوان «لا تشكو الناس».