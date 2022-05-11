ردود الفعل الفلسطينية على استشهاد شيرين أبو عاقلة: جريمة حرب مكتملة

في خبر مٌفجع، صباح اليوم، استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مدينة جنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب برفقتها الصحفي الفلسطيني علي السمودي، برصاصة في الظهر إلا أن حالته مستقرة الآن.

الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد شيرين أبو عاقلة

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.

وأكدت أن تلك العملية جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشددة على أن إعدام شيرين أبو عاقلة وإصابة السمودي هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.

الخارجية: إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة ضحية لصمت الجنائية الدولية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة الصادمة التي «ارتكبها الاحتلال بشكل مقصود ومتعمد»، كما أدانت بشدة الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته القوات هذا اليوم لمدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق كثيف للرصاص.

القواسمي: قتل شيرين أبو عاقلة جريمة بشعة تعكس وجه الاحتلال البشع

أدان أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري وعضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأشد العبارات، الجريمة البشعة بقتل شيرين أبو عاقله أثناء قيامها بواجبها المهني والوطني.

أضاف «القواسمي» أن استهداف شيرين أبو عاقلة هو استهداف مقصود للحقيقة، وهي تريد تغطية جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل تبعث برسالة للصحفيين في العالم، مفادها من يريد نقل الحقيقة للعالم مصيره القتل والرصاص، مطالبًا العالم بكشف جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والصحفيين.

«فتح» تعتبر قتل الاحتلال لشيرين أبو عاقلة جريمة مكتملة الأركان

اعتبرت حركة فتح الفلسطينية اغتيال شيرين أبو عاقلة «جريمة حرب مكتملة الأركان»، يرتكبها الاحتلال بحق رسل الحقيقة الذين ينقلون حقيقة المشهد، مشيرة إلى أن هذا الحق الذي كفلته لهم كافة القوانين والشرائع الدولية في جميع أنحاء العالم.

حماس: اغتيال شيرين أبو عاقلة جريمة متعمدة لن تحجب حقيقة إرهاب الاحتلال

وأدانت «حماس»، بأشد العبارات، مقتل شيرين أبو عاقلة، واعتبرتها جريمة اغتيال وقتل متعمّدة بحق شيرين والصحفيين والإعلاميين كافة الذين ينقلون حقيقة الواقع والإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت «حماس» أن هذه الجريمة ضد الصحافة والكلمة الحرّة تضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الجريمة، داعية إلى محاسبة قيادات الاحتلال التي تجاوزت كل القيم.

«الصحفيين الفلسطينيين» تنعي شيرين أبو عاقلة وتحمّل الاحتلال المسؤولية

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصحفية شيرين أبو عاقلة، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حريّة الصحافة، مؤكدة أن جريمة الاحتلال عمل مقصود ومدبر وعملية اغتيال حقيقة كاملة الأركان.