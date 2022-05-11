أول تعليق من إسرائيل على استشهاد شيرين أبو عاقلة: ربما نيران فلسطينية

في أول رد رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة جنين الفلسطينية، قال العميد ران كوخاف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يحقق الآن في حادث إطلاق النار وقال إنه من السابق لأوانة تحديد من أطلق الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسيطينية البارزة، إلا أنه أشار إلى أنها كانت قريبة جدًا من مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.

وقال المتحدث الإسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه في الصباح الباكر عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية بأكلملها وفي شمال جنين بمخيم اللاجئين، مشيرًا إلى أن قواته أطلقت النيران على عشرات ممكن وصفهم بـ«الإرهابيين»، مستطردًا: «نحن نطلق النار بدقة ويسعدني عدم وقوع إصابات في صفوف قواتنا».

متحدث الاحتلال يشير إلى «مسلحين فلسطينيين» في استشهاد شيرين أبو عاقلة

وعن تسبب مسلحين فلسطينيين باستشهاد أبو عاقلة، قال المتحدث الإسرائيلي إنه لا يعرف بالتأكيد، ويريد أن يكون حذرًا في هذا التصريح، ولكنه قال إن التحقيقات جارية بشأن زوايا إطلاق النار والرصاص، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تكون قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.

وسُئل المتحدث باسم جيش الاحتلال عن وجود دليل مسجل بالفيديو، وقال إنه في أحد المقاطع شوهد رجل مسلح يطلق النيران في زقاق، وشخص آخر يصرخ أن أحدهم قد أصيب.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

جدير بالذكر أن الصحفية شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مخيم جنين، مما أثار غضبًا واسعًا في العالم، وخصوصًا في العالم العربي والإسلامي.

وأصيبت شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس أدت إلى وفاتها وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أصيب صحفي آخر كان برفقتها يُدعى علي السمودي برصاصة في الظهر إلا أن حالته الآن مستقرة.