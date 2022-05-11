صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 988 شابا في البحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، صرفت منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ1530 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليون و530 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لكل عامل من المسجلين، فضلا عن صرف منحة مولود جديد بمبلغ 2000 جنيه لعامل غير منتظم، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه لعامل من المسجلين بالمديرية.

وقال الوزير، إنّ المديرية عيّنت 988 شابا، منهم 12 قادرون باختلاف من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1395 شابا، فضلا عن توفير 846 فرصة عمل.

تحرير 88 محضرا

تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أوضح فيه أنّه خلال أبريل الماضي، أجرت المديرية زيارات تفتيشية، من خلال مفتشى العمل على 467 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضرا، فضلا عن عقد 3 ندوات توعية بالقانون حضرها 745 عاملا.

وأوضح أنّ المديرية، انتهت من قياس مستوى مهارة 750 عاملا، وأصدرت رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وجرى حفظ 8 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد 7 تراخيص عمل لـ6 أجانب آخرين، وتسجيل وبحث 12 ملفا أجنبيا يعمل في نطاق المحافظة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 90 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 4 ندوات توعية في نفس المجال، ومتابعة 73 منشأة يعمل بها 10207 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضي، أنّ المديرية تلقت 29 شكوى علاقات عمل، جرى تسوية 9 منها وديا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وجرى اتخاذ إجراء قانوني تجاه 23 شكوى، وتبقى 19 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.