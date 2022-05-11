جنايات طنطا تقضي بسجن ربة منزل 3 سنوات: «ولّعت في ابنتها بسبب عريس»

قررت محكمة الجنايات بطنطا، الدائرة الأولى، سجن ربة منزل 3 سنوات بتهمة التسبب في وفاة ابنتها، بعد سكب البنزين عليها بسبب خلافات سابقة بينهما، واشتعال النيران في جسدها، وإصابتها بحروق 70% ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وأصدرَت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشار حسام أبو زهرة، والمستشار إسماعيل محمود، وأمانة سر المحمدي عبدالرحيم، بحضور المتهمة «فاطمة ال.ال»، مقيمة قرية الرجدية بمركز طنطا، قرارها السابق وذلك بعد تداول القضية أمام هيئة المحكمة وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليها وأيضا دفاع المتهمة.

بلاغ بوفاة فتاة متأثرة بإصابتها بحروق

كان اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفرالزيات، بوفاة «خلود.م»، مقيمة بقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 70% من الجسم، وتبين من التحريات قيام المتهمة والدتها بإشعال النيران في ابنتها خلود عقب سكب البنزين عليها، ما تسبب في وفاتها، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم بسبب رفض والدتها إتمام خطوبتها من أحد الشباب.

خلافات أسرية بين المتهمة وشقيقها

وبسؤال شقيق الفتاة، اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار فيها نتيجة حدوث خلاف بينهما، لاعتراض والدتها على زواجها من أحد الشباب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدَرت قرارها السابق.